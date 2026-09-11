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«Дикая и нелепая случайность». Заболотный рассказал, как запрещенное вещество попало в его организм

«Дикая и нелепая случайность». Заболотный рассказал, как запрещенное вещество попало в его организм

Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный, который отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, рассказал, что по ошибке принимал таблетки, содержащие запрещенное вещество.

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