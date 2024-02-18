ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера информационное пространство России встрепенулось из-за отказа Абхазии заключать соглашение (об охране порядка) с Росгвардией, ссылаясь на главу ведомства Роберта Киута.
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