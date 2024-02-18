Медвежий угол
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Медвежий угол

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После того, как Россия спасла Абхазию, Сухум решил предать Москву? Абхазы отвергли договор с Россией

После того, как Россия спасла Абхазию, Сухум решил предать Москву? Абхазы отвергли договор с Россией

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера информационное пространство России встрепенулось из-за отказа Абхазии заключать соглашение (об охране порядка) с Росгвардией, ссылаясь на главу ведомства Роберта Киута.

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Комментарии
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Игорь Человек
Так РФ ещё Абхазам и пенсии платит. Что с этим делать?
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3 час.
Андрей Бедный
Какой нахер Саакашвили? Этот галстукоед сейчас там срок мотает )))
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3 час.
ninikooo Митусова
Война план покажет… посмотрим на сколько хватит их самостоятельности?! Флаг им в руки и барабан на шею…
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3 час.

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