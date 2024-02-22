Аршавин объяснил, почему попросил Путина создать российский футбольный симулятор

Бывший нападающий петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин объяснил, почему после церемонии открытия "Игр будущего" в Казани обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой создать российский футбольный симулятор.