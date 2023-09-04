Знаменитый российский актер Станислав Садальский выразил свою поддержку Лии Ахеджаковой, которая столкнулась с преследованиями из-за своих высказываний и поступков.
Садальский вступился за Ахеджакову
Комментарии
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ПА
Павел Александрович
Это уже не первый закидон старушки, Стасик! И все не за Родину. Я не знаю зрителей, которые.любили бы эту профурсетку, как актрису. Шукшина правильно сказала про ее "таланты".
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22 час.
ЮИ
Ю Иван
Бабушка уже не та если её так легко могут подставить
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6 час.
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