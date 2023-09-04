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Садальский вступился за Ахеджакову

Садальский вступился за Ахеджакову

Знаменитый российский актер Станислав Садальский выразил свою поддержку Лии Ахеджаковой, которая столкнулась с преследованиями из-за своих высказываний и поступков.

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Комментарии
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ПА
Павел Александрович
Это уже не первый закидон старушки, Стасик! И все не за Родину. Я не знаю зрителей, которые.любили бы эту профурсетку, как актрису. Шукшина правильно сказала про ее &quot;таланты&quot;.
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22 час.
ЮИ
Ю Иван
Бабушка уже не та если её так легко  могут подставить
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6 час.

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