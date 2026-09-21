Армия РФ поразила логистический центр и портовую инфраструктуру ВСУ

Российские военнослужащие нанесли ночью удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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