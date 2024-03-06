Винер объяснила, почему сестры Аверины завершили карьеру

На решение повлияло несправедливое отношении к России. Известные на весь мир спортсменки из России Дина и Арина Аверины (художественная гимнастика) завершили спортивную карьеру из-за нежелания выступать под нейтральным флагом.
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