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Детское ожирение как фактор риска ХОБЛ во взрослом возрасте: результаты нового исследования

На Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025), который пройдет в Малаге, Испания с 11 по 14 мая, будут представлены результаты нового исследования, указывающие на связь между избыточным весом и ожирением в детском возрасте и повышенным риском хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) во взрослом возрасте.

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