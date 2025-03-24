Детское ожирение как фактор риска ХОБЛ во взрослом возрасте: результаты нового исследования

На Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025), который пройдет в Малаге, Испания с 11 по 14 мая, будут представлены результаты нового исследования, указывающие на связь между избыточным весом и ожирением в детском возрасте и повышенным риском хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) во взрослом возрасте.