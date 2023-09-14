В Северной Осетии полицейские провели акцию «Посвящение в пешеходы» для первоклашек

В рамках проводимого профилактического мероприятия «Внимание! Пешеход» сотрудники Госавтоинспекции Пригородного района ежедневно проводят пропагандистские мероприятия по безопасности дорожного движения для учащихся и воспитанников образовательных организаций Пригородного района.