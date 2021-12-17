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В 15-й армии Воздушно-космических сил прошло занятие со слушателями группы повышения квалификации командующими войсками военных округов

В 15-й армии Воздушно-космических сил прошло занятие со слушателями группы повышения квалификации командующими войсками военных округов

В составе слушателей Военной академии Генерального штаба присутствовал командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев.

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