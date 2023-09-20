Армяне заблокировали российский БТР. Но русские мужики не растерялись, закатали рукава и вышли к провокаторам

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Леонид Ла Рошель

Петушинян доиграется в многовекторность - выведет РФ миротворцев из Карабаха и 3,14здец придёт тем христианам, кто не успеет спрятаться. А потом и на остальную армянскую территорию посмотрят... Вспомнят 1915 год - ты помнишь как всё начиналось, всё было впервые и вновь, как резали местных... Какой геноцид? Нет, не помним...