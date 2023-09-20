Закон и Порядок

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Армяне заблокировали российский БТР. Но русские мужики не растерялись, закатали рукава и вышли к провокаторам

Армяне заблокировали российский БТР. Но русские мужики не растерялись, закатали рукава и вышли к провокаторам

В интернет попало видео, на котором рассерженные армяне преградили путь нашему российскому БТР-82А. Дело в том, что там находится миротворческий контингент.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Петушинян доиграется в многовекторность - выведет РФ миротворцев из Карабаха и 3,14здец придёт тем христианам, кто не успеет спрятаться. А потом и на остальную армянскую территорию посмотрят... Вспомнят 1915 год - ты помнишь как всё начиналось, всё было впервые и вновь, как резали местных... Какой геноцид? Нет, не помним...
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