Армяне заблокировали российский БТР. Но русские мужики не растерялись, закатали рукава и вышли к провокаторам
В интернет попало видео, на котором рассерженные армяне преградили путь нашему российскому БТР-82А. Дело в том, что там находится миротворческий контингент.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Петушинян доиграется в многовекторность - выведет РФ миротворцев из Карабаха и 3,14здец придёт тем христианам, кто не успеет спрятаться. А потом и на остальную армянскую территорию посмотрят... Вспомнят 1915 год - ты помнишь как всё начиналось, всё было впервые и вновь, как резали местных... Какой геноцид? Нет, не помним...
Свежие комментарии