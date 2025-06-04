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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Коммерсантъ» узнал о слабом интересе к внебиржевым торгам иностранными акциями

«Коммерсантъ» узнал о слабом интересе к внебиржевым торгам иностранными акциями

Инвесторы пока не проявляют значительного интереса к акциям иностранных компаний, сделки с которыми проходят в секции внебиржевых торгов на Мосбирже: по данным «Коммерсанта», объем торгов за май составил всего 562 млн рублей.

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