«Коммерсантъ» узнал о слабом интересе к внебиржевым торгам иностранными акциями

Инвесторы пока не проявляют значительного интереса к акциям иностранных компаний, сделки с которыми проходят в секции внебиржевых торгов на Мосбирже: по данным «Коммерсанта», объем торгов за май составил всего 562 млн рублей.
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