Температура 39 °C и кашель с кровью: Роспотребнадзор опроверг появление нового вируса

По их данным, в стране сохраняется активность вирусов гриппа типов B и A.Жительница России рассказала, что новым вирусом, от которого в России кашляют кровью и страдают высокой температурой, является микоплазменная пневмония.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии