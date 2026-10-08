Росавиация ограничила приём и выпуск судов в Домодедово

В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. «Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТВ Миронов предложил...
- РИА Новости: солд...
- Подберёзкин: подг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым