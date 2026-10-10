Под контроль российской армии взяты Лукашово и Лобановка в Харьковской области

Одновременно российские военные продолжают вести бои за освобождение еще пяти населенных пунктов. 10-10-2026 11:39 Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области.
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