Страна и люди
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Страна и люди

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Под контроль российской армии взяты Лукашово и Лобановка в Харьковской области

Под контроль российской армии взяты Лукашово и Лобановка в Харьковской области

  Одновременно российские военные продолжают вести бои за освобождение еще пяти населенных пунктов.  10-10-2026 11:39   Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области.

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