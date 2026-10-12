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Иркутск Сегодня

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Грузовики и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Слюдянском районе

Автоавария с участием сразу нескольких ТС произошла в Слюдянском районе, вблизи Мангутая, днем 12 октября.

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