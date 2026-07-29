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Царьград

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Союз трёх – Новый лидер на Ближнем Востоке. Кто он?

Союз трёх – Новый лидер на Ближнем Востоке. Кто он?

Война с Ираном развеяла иллюзию о неуязвимости вооружённых сил США. На Ближнем Востоке новый лидер.Стратегия России в глобальном противостоянии держав оказалась стопроцентно успешной: на Ближнем Востоке установился новый игрок, и положение Соединённых Штатов стало критическим.

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