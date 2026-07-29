Война с Ираном развеяла иллюзию о неуязвимости вооружённых сил США. На Ближнем Востоке новый лидер.Стратегия России в глобальном противостоянии держав оказалась стопроцентно успешной: на Ближнем Востоке установился новый игрок, и положение Соединённых Штатов стало критическим.