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В России построен мусоровоз на шасси JAC: он прессует отходы за 20 секунд

Мусоровоз производства арзамасского АО «КОММАШ» на базе JAC N200S — новинка 2024 года. Надежный, мощный и экономичный КО-440JC-Sс задней загрузкой— уже третья модель мусоровоза на шасси JAC, выпущенная одним из ведущих российских застройщиков, с ….

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