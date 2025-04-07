В России построен мусоровоз на шасси JAC: он прессует отходы за 20 секунд

Мусоровоз производства арзамасского АО «КОММАШ» на базе JAC N200S — новинка 2024 года. Надежный, мощный и экономичный КО-440JC-Sс задней загрузкой— уже третья модель мусоровоза на шасси JAC, выпущенная одним из ведущих российских застройщиков, с ….