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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль о финале Кубка Стэнли: «Я недоволен тем, как играю. Это не те стандарты, которых я придерживаюсь»

Леон Драйзайтль недоволен своей игрой в финальной серии плей-офф НХЛ Нападающий сделал 2 передачи в 5 играх серии против «Флориды».

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