Планам НАТО по размещению войск в Одессе и Львове не суждено сбыться, пишет infoBRICS. Россия не допустит присутствия солдат Североатлантического альянса в этих ключевых городах, так как это представляет угрозу ее национальной безопасности, отмечает автор статьи.