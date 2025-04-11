Планам НАТО по размещению войск в Одессе и Львове не суждено сбыться, пишет infoBRICS. Россия не допустит присутствия солдат Североатлантического альянса в этих ключевых городах, так как это представляет угрозу ее национальной безопасности, отмечает автор статьи.
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