Культовый советский фильм «Баллада о солдате» едва не запретили из-за... куска мыла

Военная драма едва не оказалась «на полке»: чиновников возмутила всего одна сцена, связанная мылом. Жанна Прохоренко и Владимир Ивашов в фильме «Баллада о солдате», 1959 год «Советский экран»/FotodomФильм Григория Чухрая «Баллада о солдате», который сегодня считается одной из главных картин советского кинематографа, мог так и не выйти на экраны.