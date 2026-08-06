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Культовый советский фильм «Баллада о солдате» едва не запретили из-за... куска мыла

Культовый советский фильм «Баллада о солдате» едва не запретили из-за... куска мыла

Военная драма едва не оказалась «на полке»: чиновников возмутила всего одна сцена, связанная мылом. Жанна Прохоренко и Владимир Ивашов в фильме «Баллада о солдате», 1959 год «Советский экран»/FotodomФильм Григория Чухрая «Баллада о солдате», который сегодня считается одной из главных картин советского кинематографа, мог так и не выйти на экраны.

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