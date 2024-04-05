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В Белгороде и Белгородском районе отбой ракетной опасности

Об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе сообщает мэрия города.Предупреждение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 10:46, через 7 минут было объявлено об отбое ракетной опасности.

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