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Daily Storm

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Whiskas уходит, но вопрос остается: чем кормить питомцев?

Whiskas уходит, но вопрос остается: чем кормить питомцев?

Отечественные корма против западных брендов — привычка, качество или маркетингС начала недели информационное пространство всколыхнула новость: компания Mars может покинуть российский рынок, а вместе с ней — популярные корма для кошек Whiskas и собачьи рационы Pedigree.

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