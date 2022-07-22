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Таблетка для памяти

Таблетка для памяти

Андрюха Червонец Я заметил, что у большинства бандеро-фашистов очень серьезная амнезия Так все споры с ними и заканчиваются, хоть миллион аргументов им приведи, хоть тысячи свидетельств и доказательств, в итоге "НЕ ПРИСЫЛАЙ МНЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО" Т.

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