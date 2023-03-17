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Религиозная война: Чтобы Путин воевал, Байден бьёт Зеленским Онуфрия

Религиозная война: Чтобы Путин воевал, Байден бьёт Зеленским Онуфрия

© РИА Новости . Стрингер Ростислав Ищенко Митрополит Онуфрий протащил объявление УПЦ МП автокефалии де факто (без использования термина, но со всеми признаками полной самостоятельности).

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