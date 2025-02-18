Арестованный главный кадровик Минобороны признался в происхождении своих активов

Экс-начальник ГУК Минобороны России Юрий Кузнецов опроверг обвинения в получении взятки.Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, бывший начальник Главного управления кадров Министерства обороны России, находящийся под следствием, заявил, что не получал денежных средств от своего партнера в Краснодаре.