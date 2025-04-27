В разгар торговой войны: зачем вице-президент США посетил Индию

Есть странные совпадения, которые, впрочем, едва ли являются просто совпадениями. Генерала Москалика убили за несколько часов до того, как самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково.
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