Финляндия встала в первую очередь на ответный удар: Джабаров объяснил, почему Хельсинки не стоит играть с огнём

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал жёсткое предупреждение в адрес Финляндии, фактически поставив Хельсинки на первое место в списке потенциальных целей для ответных мер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии