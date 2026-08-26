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Царьград

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Финляндия встала в первую очередь на ответный удар: Джабаров объяснил, почему Хельсинки не стоит играть с огнём

Финляндия встала в первую очередь на ответный удар: Джабаров объяснил, почему Хельсинки не стоит играть с огнём

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал жёсткое предупреждение в адрес Финляндии, фактически поставив Хельсинки на первое место в списке потенциальных целей для ответных мер.

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