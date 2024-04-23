В России появился аналог одного из самых дорогих лекарств в мире

В России появился свой аналог одного из самых дорогих лекарств в мире — «Спинразы». Препарат уже зарегистрирован Минздравом, и как заявляют производители, будет стоить дешевле американской версии, где одна упаковка обходится в пять с лишним миллионов рублей.
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