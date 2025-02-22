Италия публично извинилась перед Захаровой за сравнения России с Третьим рейхом

Итальянский народ публично извинился перед официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой за недавние заявления президента Италии Серджо Маттареллы, который провел параллели между Россией и нацисткой Германией.
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