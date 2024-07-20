Фестиваль «Дягилев. Постскриптум» в Петербурге объявил программу

15-й сезон международного фестиваля «Дягилев P.S.» пройдет в Санкт-Петербурге с 6 ноября по 12 декабря 2024 года при поддержке Комитета по культуре и Правительства Санкт-Петербурга, сообщает «Российская газета».
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