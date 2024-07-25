В Госдуме рассказали, когда пересчитают пенсии работающим пенсионерам

Ольга Александрова

Только индексацию на ту часть пенсии которую уже много лет работающие не получают? А если не доживут, имеют ли право родственники на невыплаченную, но заработанную часть пенсии унаследовать или она так и пропадёт как накопления на сберкнижке до 90- го года.