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Парламентская газета

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В Госдуме рассказали, когда пересчитают пенсии работающим пенсионерам

В Госдуме рассказали, когда пересчитают пенсии работающим пенсионерам

Пенсии работающих пенсионеров пересчитают 1 августа. Об этом 25 июля рассказал NEWS.ru член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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Комментарии
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Ольга Александрова
Только индексацию на ту часть пенсии которую уже много лет работающие не получают? А если не доживут, имеют ли право родственники на невыплаченную, но заработанную часть пенсии унаследовать или она так и пропадёт как накопления на сберкнижке до 90- го года.
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20 час.
Александр Котов
Очередная трепотня.
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9 час.

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