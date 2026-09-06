«That’s hot»: Пэрис Хилтон снова стала лицом KARL LAGERFELD

Пэрис Хилтон снова в мире KARL LAGERFELD. Героиня кампаний последних двух сезонов возвращается в Fall–Winter 2026 — на этот раз вместе с моделью Kit Butler и неожиданным партнером по съемке: цифровым персонажем NOT-KARL.
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