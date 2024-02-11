Новая беда Филиппа Киркорова: счета заблокированы в трёх банках Елена ГалицкаяВсе еще на подъеме после скандальной «голой вечеринки», Филипп Киркоров столкнулся с новой неприятностью: его счета были заблокированы ФНС в трех банках.