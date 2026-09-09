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Свадьба сына сенатора Канокова за 100 миллионов рублей вызвала скандал в Сети

Свадьба сына сенатора Канокова за 100 миллионов рублей вызвала скандал в Сети

Пышный праздник в Нальчике по случаю женитьбы 24-летнего Альберта Канокова и его избранницы Лилии обернулся громким резонансом.

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