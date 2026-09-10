России стоит ожидать рост баллистической угрозы уже в сентябре?

На Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2026, которая проходит с 8 по 11 сентября в Кельце (Польша), гендиректор украинской компании Fire Point Ирина Терех сделала следующие заявления: 1.
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