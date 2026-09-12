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Аргументы недели

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Последний выбор Киева: территории, НАТО, Конституция и новые условия мира

Последний выбор Киева: территории, НАТО, Конституция и новые условия мира

Шесть условий капитуляции Киева. Сегодня приоткроем завесу над тем, почему немцы вцепились в Украину бульдожьей хваткой и чем в конечном счёте могут закончить эти искусственные государственные образования.

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