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Nike выпустил футболку с именем новой звезды тенниса Александры Эалы

Nike выпустил футболку с именем новой звезды тенниса Александры Эалы

Компания Nike выпустила футболку с именем филиппинской теннисистки Александры Эалы, которая в августе стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в США, обыграв в финале третью ракетку мира Джессику Пегулу.

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