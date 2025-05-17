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Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Васильевке

Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Васильевке

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале об атаке ВСУ на Васильевку в Запорожской области.

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