Учёные из НГУ научились контролировать активацию тромбоцитов

Способ контроля активации тромбоцитов может новосибирским специалистам в дальнейших исследованиях.Исследователи из Новосибирского государственного университета (НГУ) рассказали, что обнаружили способ, позволяющий осуществлять контроль за процессом активации тромбоцитов.
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