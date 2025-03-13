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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер о победе над «Бостоном»: «Это было очень важно. Мы прошли уже два серьезных теста»

«Тандер» выиграли сезонную серию у действующего чемпиона НБА – 2-0. Второй матч закончился со счетом 118:112.

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