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Клишас: Верховный суд РФ поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России

Клишас: Верховный суд РФ поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России

Верховный суд Российской Федерации 4 апреля поддержал поправки депутатов Госдумы и членов Совета Федерации о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России.

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