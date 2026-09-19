Һөнәри белеме булган татар җырчылары өчен «Идел» фестиваленә гаризалар кабул ителә

20 һәм 21 ноябрьдә Уфада ел саен үткәрелә торган «Идел» Халыкара фестиваль-конкурсы узачак, анда бөтен Россиядән, чит илләрдән татар һәм башкорт җырларын башкаручылар җыела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым