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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стоимость разработки Tekken 8 в 2-3 раза выше, чем Tekken 7. Продюсер высказался о мик...

Стоимость разработки Tekken 8 в 2-3 раза выше, чем Tekken 7. Продюсер высказался о мик...

Стоимость разработки Tekken 8 в 2-3 раза выше, чем Tekken 7. Продюсер высказался о микротранзакциях и сюжетных DLCСтоимость разработки последнего файтинга компании Bandai Namco Entertainment, Tekken 8, в 2-3 раза выше, чем у Tekken 7.

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