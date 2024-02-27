Стоимость разработки Tekken 8 в 2-3 раза выше, чем Tekken 7. Продюсер высказался о мик...

Стоимость разработки Tekken 8 в 2-3 раза выше, чем Tekken 7. Продюсер высказался о микротранзакциях и сюжетных DLCСтоимость разработки последнего файтинга компании Bandai Namco Entertainment, Tekken 8, в 2-3 раза выше, чем у Tekken 7.