Вооруженные силы России активно отражают действия противника на линии фронта Спецоперации. Бойцы российской армии, сражаясь на курском направлении, за последние сутки нанесли поражение ВС Украины в 15 районах.
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