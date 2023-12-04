Softline повысила прогноз годового оборота до 87 млрд рублей

Softline повысила свой прогноз по ключевым финансовым показателям на 2023 год. Компания ожидает, что скорректированная EBITDA составит 3,5 млрд рублей или выше, что на 16% выше ожидаемой ранее, а годовой оборот — не менее 87 млрд рублей.