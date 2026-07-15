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«Рыба неадекватная»: массовый наплыв лещей и налимов на набережной Туры шокировал горожан

«Рыба неадекватная»: массовый наплыв лещей и налимов на набережной Туры шокировал горожан

ТЮМЕНЬ, 15 июля, ФедералПресс. Весной горожане радовались повышению уровня воды в Туре. После нескольких лет рекордного обмеления река нынче наполнилась водой, которая даже затопила нижние ярусы набережной.

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