«Рыба неадекватная»: массовый наплыв лещей и налимов на набережной Туры шокировал горожан

ТЮМЕНЬ, 15 июля, ФедералПресс. Весной горожане радовались повышению уровня воды в Туре. После нескольких лет рекордного обмеления река нынче наполнилась водой, которая даже затопила нижние ярусы набережной.
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