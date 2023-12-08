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Диетолог Бригман: Яйца и рис лучше употреблять сразу после приготовления

Диетолог Бригман: Яйца и рис лучше употреблять сразу после приготовления

Диетолог Трейси Бригман и специалист по безопасности пищевой продукции Дарин Детвилер заявили, что рис, яйца и дыню необходимо употреблять сразу и нельзя оставлять на другой день, — передает Агентство Бизнес Новостей.

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