Диетолог Бригман: Яйца и рис лучше употреблять сразу после приготовления

Диетолог Трейси Бригман и специалист по безопасности пищевой продукции Дарин Детвилер заявили, что рис, яйца и дыню необходимо употреблять сразу и нельзя оставлять на другой день, — передает Агентство Бизнес Новостей.
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