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Боб Вулгарис: «Мысль о том, что Марку Смарт является лучшим защищающимся игроком года, абсурдна»

Бывший директор по количественному анализу и развитию «Далласа» Боб Вулгарис высказался о признании разыгрывающего «Бостона» Маркуса Смарта лучшим защищающимся игроком сезона-2021/22.

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