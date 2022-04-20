Боб Вулгарис: «Мысль о том, что Марку Смарт является лучшим защищающимся игроком года, абсурдна»

Бывший директор по количественному анализу и развитию «Далласа» Боб Вулгарис высказался о признании разыгрывающего «Бостона» Маркуса Смарта лучшим защищающимся игроком сезона-2021/22.
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