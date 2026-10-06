❗️ Сотрудница банка в Севастополе похитила 24 млн рублей со вкладов клиентов 34-летняя менеджер банка уговаривала клиентов открывать вклады, затем подделывала документы и выводила деньги на свои счета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым