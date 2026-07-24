Минтранс запустил голосование за новый дорожный знак для многодетных семей

Минтранс России разрабатывает специальный дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Как сообщили в пресс‑службе ведомства, новый знак поможет выделять отдельные места для таких семей в наиболее востребованных локациях — у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других социально значимых объектов.