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Пятый канал

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Минтранс запустил голосование за новый дорожный знак для многодетных семей

Минтранс запустил голосование за новый дорожный знак для многодетных семей

Минтранс России разрабатывает специальный дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Как сообщили в пресс‑службе ведомства, новый знак поможет выделять отдельные места для таких семей в наиболее востребованных локациях — у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других социально значимых объектов.

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